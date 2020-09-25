Мужчину избили в массовой драке на авторынке в Сочи

В паблике разместили видео, где несколько мужчин избивают человека, лежащего на земле. Полиция назначила проверку этого инцидента.

«Уточняются все обстоятельства происшедшего, устанавливаются участники конфликта», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.