Мужчину избили до смерти табуреткой в Санкт-Петербурге

Трагедия произошла 27 июля около полуночи в поселке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга. Неизвестный нанес смертельный удар знакомому и сбежал. Об этом рассказали «Невские новости» со ссылкой на источник в МВД.

Правоохранители установили, что во время распития алкоголя между мужчинами произошла ссора. Подозреваемый ударил табуреткой по голове хозяина квартиры и сбежал с места происшествия.

Врачи городской больницы № 3 госпитализировали пострадавшего с тяжелыми травмами. Спустя некоторое время мужчина скончался от кровоизлияния в мозг.

В настоящий момент полиция ведет поиски преступника и выясняет все детали преступления.