Происшествия 12 февраля 2024, 14:17 Мужчину из Удмуртии отправили на принудительное лечение за убийство сожителя матери

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Суд в Удмуртии вынес приговор 43-летнему мужчине, который попал под статью об убийстве. Гражданина признали виновным, однако тюремного срока ему удалось избежать. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по республике.

Преступление произошло в Ярском районе. Установлено, что в октябре 2023 года фигурант поссорился с сожителем матери. Злоумышленник схватил нож и несколько раз ударил оппонента. Полученные ранения оказались смертельными.

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Была проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Результаты показали, что нападавший не мог осознавать характер своих действий. В связи с этим его приговорили к принудительному лечению.