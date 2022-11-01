Мужчину из Санкт-Петербурга обвинили в гибели ямальского судоводителя | 360°

Происшествия 01 ноября 2022, 16:33 Мужчину из Санкт-Петербурга обвинили в гибели ямальского судоводителя

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Тазовский районный суд ЯНАО рассмотрит дело по факту гибели ямальского судоводителя в 2020 году. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

В июле 2020 года житель Петербурга, управляя маломерным судном на реке Таз, нарушил правила безопасности и столкнулся с маломерным судом, которым управлял ямалец.

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После столкновения мужчина оказался в воде и утонул. На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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