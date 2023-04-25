Происшествия 25 апреля 2023, 11:49 Мужчину из Пермского края осудили на 5,5 года за смертельное ДТП

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В Пермском крае суд вынес приговор жителю Соликамска, которого признали виновным в смертельном ДТП. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в октябре 2022 года. Пьяный водитель насмерть сбил женщину, которая рано утром вышла погулять с собакой. До приезда сотрудников ГИБДД он попытался снять тонировку с лобового стекла автомобиля.

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Суд приговорил виновника ДТП к пяти годам и шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии.