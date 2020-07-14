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    14 июля 2020, 07:40

    Мужчину из Новосибирска завалило обрушившимся потолком. Видео

    Александра Ломейко

    В одном из жилых домов Новосибирска рухнул потолок. Жителя квартиры оказался под обломками. Он не выжил. Спасатели уже начали разбирать завалы.
    Мужчину из Новосибирска завалило обрушившимся потолком. Видео

    Потолок обрушился утром 14 июля в двухэтажном жилом доме по улице Владимирский спуск, дом 2,. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения и муниципальная аварийно-спасательная служба города.

    «В ходе разбора завалов обнаружен мужчина 1956 года рождения», — рассказали в ведомстве.

    Спасатели передали пострадавшего медикам скорой помощи, которые констатировали смерть мужчины.На опубликованных сайтом kp.ru кадрах видны куски бетона, валяющиеся в комнате.

    По имеющимся данным, потолок рухнул на площади восемь квадратных метров. Специалисты заняты вскрытием закрытых помещений и разбором завалов. Им предстоит оценить все перекрытия жилого дома и выяснить, есть ли в них конструктивные изменения.

    Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

    Точную причину произошедшего выяснят правоохранительные органы. Они уже начали проверку. В ликвидации последствий обрушения участвуют 15 человек и пять единиц техники.