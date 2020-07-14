Мужчину из Новосибирска завалило обрушившимся потолком. Видео

В одном из жилых домов Новосибирска рухнул потолок. Жителя квартиры оказался под обломками. Он не выжил. Спасатели уже начали разбирать завалы.

Потолок обрушился утром 14 июля в двухэтажном жилом доме по улице Владимирский спуск, дом 2,. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения и муниципальная аварийно-спасательная служба города.

«В ходе разбора завалов обнаружен мужчина 1956 года рождения», — рассказали в ведомстве.

Спасатели передали пострадавшего медикам скорой помощи, которые констатировали смерть мужчины.На опубликованных сайтом kp.ru кадрах видны куски бетона, валяющиеся в комнате.

По имеющимся данным, потолок рухнул на площади восемь квадратных метров. Специалисты заняты вскрытием закрытых помещений и разбором завалов. Им предстоит оценить все перекрытия жилого дома и выяснить, есть ли в них конструктивные изменения.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

Точную причину произошедшего выяснят правоохранительные органы. Они уже начали проверку. В ликвидации последствий обрушения участвуют 15 человек и пять единиц техники.