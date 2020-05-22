Мужчину из Новороссийска обвинили в смертельном ДТП

Предполагается, что после столкновения с опорой ЛЭП автомобиль перевернулся.

По данным пресс-службы прокуратуры Новороссийска, на момент ДТП 20-летний водитель находился в алкогольном опьянении. Более того, он не имел прав на управление транспортным средством.

Против виновника аварии возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит наказание сроком до 12 лет лишения свободы. Дело уже передали в суд.