Происшествия 26 декабря 2023, 18:17 Мужчину из ХМАО осудили за убийство соседа по больничной палате

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Суд в ХМАО вынес приговор мужчине, который попал под статью «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные инстанции.

Установлено, что весной 2023 года между двумя пациентами больницы произошел конфликт. В ходе ссоры один из них толкнул соседа по палате, из-за чего тот упал и ударился головой о бетонную стену. Потерпевший скончался от черепно-мозговой травмы.

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Нападавший признал вину. Ему назначили наказание в виде одного года ограничения свободы.