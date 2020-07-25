facebook_pixel
    25 июля 2020, 03:26

    Мужчину и ребенка унесло течением реки в Архангельской области

    Александра Каширина

    В Архангельской области 24 июля пропал мужчина с ребенком — их унесло течением. Их поиском сейчас занимаются спасатели, сообщил портал arh112.

    Женщина с мужем, ее сестрой и тремя детьми отправились купаться на устье реки Ваги, которое находится близ поселка Шидрово. Во время купания один из детей попал в подводную яму. Он не мог выплыть на поверхность, а после его начало уносить течением.

    «На помощь ему бросились две сестры. Всех троих детей понесло течением. За детьми бросились двое взрослых, мужчина и женщина, которые тоже начали тонуть», — указано в сообщении.

    Двоих девочек и мать ребенка спасли очевидцы на лодке, которые проплывали мимо. На данный момент спасатели ищут 40-летнего мужчину и 10-летнего мальчика. О них пока ничего не известно.

    Ранее сообщалось, что в Сызрани спасатели эвакуировали трех мальчиков. Их во время купания на Волге унесло на надувном матрасе от берега. Детей удалось вернуть на берег, никто из них не пострадал.

    Новости SMI.FM