Мужчину и ребенка унесло течением реки в Архангельской области

Женщина с мужем, ее сестрой и тремя детьми отправились купаться на устье реки Ваги, которое находится близ поселка Шидрово. Во время купания один из детей попал в подводную яму. Он не мог выплыть на поверхность, а после его начало уносить течением.

«На помощь ему бросились две сестры. Всех троих детей понесло течением. За детьми бросились двое взрослых, мужчина и женщина, которые тоже начали тонуть», — указано в сообщении.

Двоих девочек и мать ребенка спасли очевидцы на лодке, которые проплывали мимо. На данный момент спасатели ищут 40-летнего мужчину и 10-летнего мальчика. О них пока ничего не известно.

Ранее сообщалось, что в Сызрани спасатели эвакуировали трех мальчиков. Их во время купания на Волге унесло на надувном матрасе от берега. Детей удалось вернуть на берег, никто из них не пострадал.