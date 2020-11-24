«Мужчину и девочку вмяло в металлический забор»: очевидец раскрыл подробности смертельного ДТП на северо-западе Москвы

Внедорожник после столкновения с другой машиной на улице Маршала Бирюзова вылетел на тротуар и сбил трех человек: бабушку, мужчину и маленькую девочку. Пожилая женщина погибла, а ребенка и пострадавшего прохожего вмяло в металлический забор. Об этом «360» рассказал очевидец.

Собеседник сообщил, что саму аварию он не видел, а только слышал удары.

«Выскочил на улицу. Джип двух человек — мужчину и девочку маленькую — вмял в металлический забор. Бабушка лежала на асфальте еще с признаками жизни. Но когда скорая приехала, она уже была мертва. Водители двух джипов, судя по всему, не пострадали», — сообщил очевидец.

Два внедорожника столкнулись на улице Маршала Бирюзова в Москве 24 ноября. Один из автомобилей развернуло и вынесло на тротуар. Он насмерть сбил женщину. Мужчина и девочка получили травмы. Об их состоянии пока нет никакой информации.