Происшествия 20 августа 2023, 12:59 Мужчину и девочку убило рухнувшим во время грозы деревом в Калужской области СК: девочка и мужчина погибли при падении дерева на базе отдыха под Калугой прокуратура Калужской области / Telegram

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Шестилетняя девочка и 43-летний мужчина погибли во время грозы в Калужской области. О ЧП сообщила региональная прокуратура.

По предварительным данным, в ночь на 20 августа около 01:00 на туристические палатки на базе отдыха «Митино» в Тарусском районе рухнуло дерево. Пострадавшие мужчина и девочка скончались от полученных травм в больнице.

По факту случившегося возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек.

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По версии следствия, базу отдыха предоставили для проведения слета байкеров. Отдыхающие установили палатки на территории, но ночью во время грозы на них повалило деревья.

«Погибли мужчина и шестилетняя девочка, четверо человек госпитализированы с травмами», — уточнили в региональном СУ СК России.

На месте происшествия продолжают работать следователи. Специалисты устанавливают личности пострадавших и обстоятельства предоставления базы для мероприятия.