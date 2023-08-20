20 августа 2023, 12:59
Мужчину и девочку убило рухнувшим во время грозы деревом в Калужской области
СК: девочка и мужчина погибли при падении дерева на базе отдыха под Калугой
Шестилетняя девочка и 43-летний мужчина погибли во время грозы в Калужской области. О ЧП сообщила региональная прокуратура.
По предварительным данным, в ночь на 20 августа около 01:00 на туристические палатки на базе отдыха «Митино» в Тарусском районе рухнуло дерево. Пострадавшие мужчина и девочка скончались от полученных травм в больнице.
По факту случившегося возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек.
По версии следствия, базу отдыха предоставили для проведения слета байкеров. Отдыхающие установили палатки на территории, но ночью во время грозы на них повалило деревья.
«Погибли мужчина и шестилетняя девочка, четверо человек госпитализированы с травмами», — уточнили в региональном СУ СК России.
На месте происшествия продолжают работать следователи. Специалисты устанавливают личности пострадавших и обстоятельства предоставления базы для мероприятия.
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