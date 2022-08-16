Мужчину госпитализировали после пожара в двухкомнатной квартире в Петербурге

Пожар произошел в Калининском районе Санкт-Петербурга. Там загорелась двухкомнатная квартира в доме №79 по проспекту Науки. Об этом сообщили «Невские новости».

Информация о возгорании поступила 15 августа. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. В тушении пожара приняли участие 15 человек личного состава регионального МЧС и три единицы спецтехники. Ликвидировать огонь удалось спустя час после прибытия спасателей.

В результате один человек пострадал. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.