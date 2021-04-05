Мужчину дважды сбили за один вечер в Югре

В ХМАО случилось ДТП, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным издания, авария произошла накануне в Октябрьском районе. По предварительной информации, грузовик «КамАЗ» наехал на мужчину, который шел по проезжей части. Затем пешехода повторно сбила легковушка LADA Priorа. Полученные травмы оказались смертельными. 58-летний мужчина умер. Отмечается, что на момент ЧП на одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы.