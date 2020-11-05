Мужчину, до смерти избившего падчерицу, приговорили к 23 годам тюрьмы

Мужчина проживал с женой и двумя ее детьми в одном из домов по улице Октябрьской в станице Темиргоевской. Установлено, что, когда матери ребят не было дома, отчим использовал в их отношении жесткие меры воспитания.

24 августа минувшего года он применил в отношении падчерицы насильственные действия. Мужчина запретил супруге обращаться в больницу для оказания помощи ребенку. Через три дня он еще несколько раз избил девочку руками и резиновым шлангом от стиральной машины. После этого житель станицы сам вызвал врачей. Он заявил специалистам скорой, что малышка упала в подвал. После своего рассказа он скрылся.

Ребенок скончался по дороге в больницу от несовместимых с жизнью травм. Мужчину задержали через два дня.

«Злоумышленник был признан виновным. В исправительной колонии строгого режима он проведет 23 года», — уточнили в суде.

Отмечается, что осужденный в период с марта по август 2019 года регулярно избивал и другого ребенка супруги. По инициативе следственного управления СК РФ по краю мать была лишена родительских прав.