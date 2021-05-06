Мужчину, до смерти избившего беспомощного отца, будут судить в Приморском крае

В Приморском крае в суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, который до смерти избил своего беспомощного отца.

Как сообщает vostokmedia.com со ссылкой на информацию краевой прокуратуры, преступление произошло в январе в селе Ивановка.

Сын с отцом, который недавно перенес инсульт и находился в беспомощном состоянии, были дома, когда пьяный отпрыск, неожиданно разозлившись на старика, набросился на него с кулаками. Получив не менее десяти ударов руками по голове и другим частям тела, пожилой мужчина умер на месте.

В отношении сына возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Расследование дела завершено. Мужчину ожидает суд.