Мужчину будут судить за убийство знакомого топором Екатеринбурге

Екатеринбуржца будут судить за убийство знакомого топором. Об этом сообщила ИА Nation News со ссылкой на пресс-служу прокуратуры.

Уточняется, что убийство произошло, когда мужчины вместе выпивали. Между ними произошел конфликт, во время которого злоумышленник избил пострадавшего стеклянной бутылкой, а потом убил топором.

На него возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Мужчину могут посадить на срок до 15 лет.