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    15 апреля 2021, 14:43

    Мужчину будут судить за убийство знакомого топором Екатеринбурге

    Дарья Морозова

    Екатеринбуржца будут судить за убийство знакомого топором. Об этом сообщила ИА Nation News со ссылкой на пресс-служу прокуратуры.

    Уточняется, что убийство произошло, когда мужчины вместе выпивали. Между ними произошел конфликт, во время которого злоумышленник избил пострадавшего стеклянной бутылкой, а потом убил топором.

    На него возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Мужчину могут посадить на срок до 15 лет.