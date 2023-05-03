Происшествия 03 мая 2023, 23:44 Мужчину будут судить за смертельное ДТП в Пензенской области

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Жителя Мордовии будут судить за смертельное ДТП в Пензенской области. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на данные областной прокуратуры.

Авария случилась ночью 11 февраля на 373 километре дороги «Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов» в Мокшанском районе. Водитель Renault Logan превысил допустимую скорость, налетел на сугроб и врезался в Lada Kalina, которая направлялась по встречной полосе. В результате водитель и пассажирка отечественной легковушки получили травмы. Спустя несколько дней женщина погибла в больнице.

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Свою вину водитель первой иномарки признал. Уголовное дело направили в Мокшанский районный суд.