Происшествия 18 апреля 2023, 23:44 Мужчину будут судить за смертельное ДТП в Ленинградской области

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В Ленинградской области пройдет суд над мужчиной, который стал виновником смертельного ДТП. Об этом сообщили «Невские новости».

Авария произошла 25 декабря 2022-го года на Выборгском шоссе. Как установили следователи, мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем Dodge Caliber нарушил правила ПДД, из-за чего столкнулся с Kia Rio. После этого злоумышленник вылетел на встречную полосу и врезался в Lada Priora. В результате пассажир последней машины погиб. Уголовное дело направили в Выборгский районный суд.