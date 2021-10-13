Мужчину будут судить за случайное убийство детей во Владивостоке

Мужчину будут судить за причинение смерти по неосторожности во Владивостоке. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на СК по региону.

Уточняется, что мужчина устроил пожар, который вызвал сильное задымление. 24 человек эвакуировали. Из них четверо — несовершеннолетние, которые попали в больницу. Двое погибли.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ „Причинение смерти по неосторожности двум лицам“», — рассказали в ведомстве.