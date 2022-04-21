Мужчину будут судить за кражи из женских сумок в Иванове

Жителя города Иваново, 44-летнего мужчину, будут судить за кражу из женских сумок. Об этом сообщил «Царьград».

По версии следствия, мужчина воровал из женских сумок на автобусной остановке. Первый случай произошел в прошлом году. Предполагается, что мужчина подтолкнул женщину, заходившую в транспорт, и вынул из ее сумки кошелек. В кошельке было шесть тысяч рублей. По версии следствия, таким же образом в феврале этого года мужчина на той же остановке украл из сумки женщины кошелек с 10 тысячами рублей.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.