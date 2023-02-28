Происшествия 28 февраля 2023, 18:32 Мужчину будут судить в Якутии за убийство и изнасилование детей, совершенные более 20 лет назад

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В Якутии будут судить мужчину, которого обвиняют в жестоком убийстве и изнасиловании двух детей в 2001 и 2002 годах. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Оба преступления произошли на территории Алданского района. Предполагается, что ранее судимый за аналогичные преступления мужчина нападал на незнакомых детей. Сначала он убивал их с помощью ножа, а потом насиловал.

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Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.

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