Эксклюзив 03 февраля 2023, 18:37 Мужчину без сознания обнаружили в запертом автомобиле на юге Москвы Водителя без сознания в запертом автомобиле обнаружили на Чертановской улице в Москве РИА «Новости»

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Очевидцы заметили водителя без сознания в автомобиле на проезжей части на Чертановской улице в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По предварительной информации, мужчина не откликается на стук с улицы, в его автомобиле громко играет музыка. Двери в машину заблокированы изнутри.

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На место ЧП выехали оперативные службы. Официальной информации о происшествии не поступало.

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Позднее стало известно, что водитель сам открыл дверь изнутри.