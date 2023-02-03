03 февраля 2023, 18:37
Мужчину без сознания обнаружили в запертом автомобиле на юге Москвы
Водителя без сознания в запертом автомобиле обнаружили на Чертановской улице в Москве
Очевидцы заметили водителя без сознания в автомобиле на проезжей части на Чертановской улице в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
По предварительной информации, мужчина не откликается на стук с улицы, в его автомобиле громко играет музыка. Двери в машину заблокированы изнутри.
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На место ЧП выехали оперативные службы. Официальной информации о происшествии не поступало.
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Позднее стало известно, что водитель сам открыл дверь изнутри.
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