Эксклюзив 26 февраля 2023, 22:07 Мужчину без сознания обнаружили на подземном паркинге в Москве — источник Источник «360»: на северо-западе Москвы за рулем машины обнаружили мужчину без сознания Egor Ivlev / Unsplash

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На подземной парковке на северо-западе Москвы обнаружили мужчину без сознания, сидящего за рулем машины, сообщил источник «360». По его информации, водитель находится в таком положении второй день. На место происшествия вызвали спасателей.

Черный автомобиль KIA стоит на подземном паркинге у дома № 71к4 на Волоколамском шоссе. По словам источника, мужчине может потребоваться помощь. Спасатели выехали на место.

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В ночь на 20 февраля на западе Москвы перевернулся бетоносмеситель. В результате ДТП водитель грузовика оказался заблокирован. Мужчина не мог пошевелиться несколько часов — вызволить его смогли уже под утро. Сделать это удалось силами спасателей из трех бригад и экскаватора. Пострадавшего передали медикам.

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Ранее на МКАД опрокинулся перевозивший свинину грузовик. Авария случилась на съезде с кольцевой дороги. Автомобиль упал на бок, водитель получил серьезные травмы и погиб. Чтобы извлечь тело, спасателям пришлось применять специальное оборудование. Правоохранители выясняют причины ДТП.