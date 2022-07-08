Мужчине вынесут наказание за наезд на инспектора ДПС в Удмуртии

Следственное управление Удмуртии обвинило 56-летнего жителя Малой Пурги за наезд на инспектора ДПС во время службы. Об этом написал сайт Izhlife.

По данным правоохранителей, инцидент произошел утром 11 мая 2022 года в Малопургинском районе Удмуртии. Мужчина во время остановки на федеральной трассе отказался предъявлять права и документы на машину сотрудникам ДПС, а затем сел за руль и сбил одного из стражей порядка.

Полицейского с телесными повреждениями доставили в медучреждение. По заведенному на водителя уголовному делу ему грозит до пяти лет лишения свободы.