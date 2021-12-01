Мужчине вынесли приговор за изнасилование несовершеннолетней в Ижевске

Жителя Ижевска, 40-летнего мужчину, суд признал виновным в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом сообщил сайт Izhlife.

Следствие установило, что мужчина встретил подростка на улице и обманом заманил ее к себе домой, где и произошло преступление. Кроме того, мужчину признали виновным и в другом преступлении — краже имущества из чужого сарая.

Суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима. Мужчина не признал свою вину в изнасиловании подростка.