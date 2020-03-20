Мужчине вынесли приговор за сбитого петербуржца

В прошлом году мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, сбил пешехода на Невском проспекте. На скорости 60-70 километров в час он наехал на человека.

В результате аварии пострадавшему был нанесен тяжкий вред — кома третей степени. Подсудимый полностью признал свою вину.

Подозреваемого ждет лишение свободы сроком на полтора года условно с испытательным сроком два года с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на два года.