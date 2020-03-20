    20 марта 2020, 16:38

    Мужчине вынесли приговор за сбитого петербуржца

    Анастасия Кременчугская

    Водителю, сбившего пешехода, вынесли приговор в Санкт-Петербурге. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года условно. Об этом написал сайт «Невские новости».

    В прошлом году мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, сбил пешехода на Невском проспекте. На скорости 60-70 километров в час он наехал на человека.

    В результате аварии пострадавшему был нанесен тяжкий вред — кома третей степени. Подсудимый полностью признал свою вину.

    Подозреваемого ждет лишение свободы сроком на полтора года условно с испытательным сроком два года с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на два года.