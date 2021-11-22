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    22 ноября 2021, 14:02

    Мужчине прострелили ногу в Ленинградской области

    Житель Ленобласти прострелил ногу знакомому

    Артур Блянихов

    В Ленинградской области задержали 49-летнего мужчину, который прострелил своему знакомому ногу. Об этом сообщили «Невские новости».

    Пострадавший рассказал, что мужчина выстрелил в него из охотничьего ружья на почве личной неприязни. Правоохранители задержали стрелка и составили в его отношении административный протокол. Мужчину с ранением доставили в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.