Мужчине прострелили ногу в Ленинградской области

В Ленинградской области задержали 49-летнего мужчину, который прострелил своему знакомому ногу. Об этом сообщили «Невские новости».

Пострадавший рассказал, что мужчина выстрелил в него из охотничьего ружья на почве личной неприязни. Правоохранители задержали стрелка и составили в его отношении административный протокол. Мужчину с ранением доставили в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.