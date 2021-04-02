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    02 апреля 2021, 13:44

    Мужчине прострелили ногу у ресторана в Санкт-Петербурге

    Дарья Морозова

    Мужчина получил огнестрельное ранение в ногу во время конфликта с незнакомцем у ресторана в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

    В правоохранительных органах сообщили, что пострадавший из Дагестана. Он поругался с незнакомцем в ресторане. Ссора продолжилась у заведения, в результате незнакомец выстрелил ему в ногу из пистолета и скрылся. Сейчас пострадавший в больнице.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.