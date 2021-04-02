Мужчине прострелили ногу у ресторана в Санкт-Петербурге

Мужчина получил огнестрельное ранение в ногу во время конфликта с незнакомцем у ресторана в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

В правоохранительных органах сообщили, что пострадавший из Дагестана. Он поругался с незнакомцем в ресторане. Ссора продолжилась у заведения, в результате незнакомец выстрелил ему в ногу из пистолета и скрылся. Сейчас пострадавший в больнице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.