Мужчине прострелили ногу на парковке в Ленинградской области

Уточняется, что в среду, 18 ноября, полицейские получили сообщение, что у дома по улице 120-й Гатчинской дивизии работник организации «Крисо» был ранен. Прибывшие на место правоохранители задержали 44-летнего технического директора предприятия и 34-летнего заместителя директора другой компании под названием «Аструм Авиа».

Согласно информации следствия, между мужчинами завязалась ссора. В результате они открыли огонь из травматического оружия. Оба участника конфликта отказались от госпитализации и подачи заявления в полицию. По факту произошедшего проводится проверка. С места инцидента изъяли два пистолета «Оса» и «Иж 78-9Т», а также шесть гильз.