Происшествия 30 декабря 2022, 13:41 Мужчине, по вине которого погиб дорожный рабочий, грозит лишение свободы сроком до 12 лет

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В Тюменской области суд вынесет приговор водителю Renault Logan, по вине которого погиб дорожный рабочий. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по региону.

Смертельное ДТП произошло еще летом 2022 года в Ярковском районе Тюменской области. Водитель иномарки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращался из ХМАО в Дагестан. Двигаясь по ремонтируемому участку дороги, он не справился с управлением, повернул на обочину и наехал на дорожного рабочего.

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Пострадавший от полученных травм скончался на месте преступления. Виновнику аварии за содеянное грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

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