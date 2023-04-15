15 апреля 2023, 08:11
Мужчине оторвало пальцы из-за неосторожного обращения с пиротехникой в Москве
Источник «360»: москвичу оторвало 2 пальца из-за неосторожного обращения с пиротехникой
Мужчина пострадал при взрыве пиротехнического устройства у себя в квартире на востоке Москвы, сообщил источник «360» в экстренных службах города. По предварительным данным, ему оторвало два пальца на руке.
ЧП произошло около 01:00 в квартире 17-этажного дома на Городецкой улице, уточнил источник. По его словам, травмы получил 32-летний мужчина.
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Он хотел развлечься с пиротехникой, но все привело к печальным последствиям — он лишился двух пальцев на руке, сообщил собеседник «360». Пострадавшего госпитализировали.
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