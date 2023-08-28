28 августа 2023, 21:34
Мужчине оторвало ногу в результате ДТП в центре Москвы
Источник «360»: 2 человека пострадали в ДТП в Москве, одному оторвало ногу
Несколько автомобилей столкнулись в центре Москвы. Пострадали два человека, одному из них оторвало ногу, сообщил источник «360».
Авария произошла на Нижегородской улице. По данным источник, одного человека зажало под автомобилем. В результате ДТП он лишился ноги. На место выехали сотрудники ДПС и три кареты скорой помощи.
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В ГУ МВД по столице подтвердили факт аварии и уточнили, что в центре Москвы столкнулись два авто, в которые влетела третья машина.
«По предварительным данным, пострадали два человека. Сотрудники автоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП», — уточнили в ведомстве.
ДТП
Москва 2023
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