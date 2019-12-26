    26 декабря 2019, 15:08

    Мужчине назначили удаление штифта «после родов»

    Александр Кушак

    Необычный диагноз поставили местному жителю врачи из Новгородской области. Мужчине, которому поставили штифт в сломанную руку, предписали «удалить конструкцию после родоразрешения», сообщило издание «Подъем».

    Такую странную запись пациент увидел, когда прочитал выписку из больницы.

    В медучреждение мужчина попал с серьезным переломом руки. Ему сделали операцию и установили штифт. Но лечение пошло не по плану: под гипсом остались ожоги, которые пациент получил во время операции. Позже рана загноилась.

    В выписной карте мужчина обнаружил странную запись: «удалить конструкцию после родоразрешения». Оказалось, что по мнению медиков, руку больной сломал «на 27-й неделе беременности», написал телеканал «Царьград».

    Официального комментария от медиков пока не поступало.