26 декабря 2019, 15:08
Мужчине назначили удаление штифта «после родов»
Необычный диагноз поставили местному жителю врачи из Новгородской области. Мужчине, которому поставили штифт в сломанную руку, предписали «удалить конструкцию после родоразрешения», сообщило издание «Подъем».
Такую странную запись пациент увидел, когда прочитал выписку из больницы.
В медучреждение мужчина попал с серьезным переломом руки. Ему сделали операцию и установили штифт. Но лечение пошло не по плану: под гипсом остались ожоги, которые пациент получил во время операции. Позже рана загноилась.
В выписной карте мужчина обнаружил странную запись: «удалить конструкцию после родоразрешения». Оказалось, что по мнению медиков, руку больной сломал «на 27-й неделе беременности», написал телеканал «Царьград».
Официального комментария от медиков пока не поступало.