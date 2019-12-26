Мужчине назначили удаление штифта «после родов»

Такую странную запись пациент увидел, когда прочитал выписку из больницы.

В медучреждение мужчина попал с серьезным переломом руки. Ему сделали операцию и установили штифт. Но лечение пошло не по плану: под гипсом остались ожоги, которые пациент получил во время операции. Позже рана загноилась.

В выписной карте мужчина обнаружил странную запись: «удалить конструкцию после родоразрешения». Оказалось, что по мнению медиков, руку больной сломал «на 27-й неделе беременности», написал телеканал «Царьград».

Официального комментария от медиков пока не поступало.