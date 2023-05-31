Происшествия 31 мая 2023, 18:05 Мужчине, напавшему с ножом на прохожих в Екатеринбурге, вынесут приговор

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В Екатеринбурге пройдет суд над 43-летним рецидивистом, который обвиняется в нападении на прохожих в парке УрГУПС. В результате его действий один человек погиб, написал «ФедералПресс».

Летом 2022 года мужчина, выпивая в парке вместе со знакомым, накинулся на рыбака и попытался забрать его личные вещи. Затем он достал нож и нанес своей жертве несколько ударов в шею и грудь. С целью скрыть преступные действия, обвиняемый напал на свидетеля преступления. От полученных ранений мужчина скончался на месте, сообщил newizv.ru.

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Также злоумышленник преследовал молодую девушку, но получил сопротивление.