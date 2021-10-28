Мужчине, напавшему на гостя с топором, вынесли приговор

Жителя Нового Уренгоя, который напал с топором на своего гостя, приговорили к заключению в колонии. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на СК.

Летом этого года мужчина пришел в гости к знакомому. Между ними возникла ссора, в результате которой хозяин квартиры схватил топор и набросился на гостя. Несколько ударов топором пришлись по голове.

Сожительница нападавшего вызвала полицию. Пострадавший остался жив, его госпитализировали.

Мужчину суд приговорил к шести с половиной годам колонии за покушение на убийство.