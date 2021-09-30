Мужчине нанесли смертельные удары ножом в баре в Севастополе

Инцидент произошел на набережной в одном из баров Севастополя. Мужчина скончался в результате полученных ножевых ранений. Об этом сообщил сайт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю.

«Между жителем Севастополя и его спутницей произошел конфликт. С целью предотвращения противоправных действий в отношении женщины, в ссору вмешался мужчина, находившийся в баре. После чего, ранее судимый житель Севастополя нанес 52-летнему мужчине несколько ножевых ранений в область груди, в результате которых потерпевший скончался в больнице», — говорится в тексте сообщения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Расследование дела продолжается.