29 июня 2023, 17:50
Мужчине, который убил водителя такси, вынесли приговор в Екатеринбурге
В Екатеринбурге прошел суд над 33-летним мужчиной, который в ноябре 2022 года убил водителя такси и угнал его машину. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.
По данным следствия, во время поездки обвиняемый поругался с таксистом. Ссора переросла в драку, а затем мужчина схватил острый предмет и ударил водителя в сердце. На следующий день он весь день катался на служебном Volkswagen убитого.
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Екатеринбуржца признали виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком восемь с половиной лет.
Убийства
Екатеринбург
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