Мужчине, избившего собутыльника арбузом, вынесут приговор

Жителю Санкт-Петербурга вынесут приговор за избиение приятеля арбузом. Инцидент произошел еще 2 октября 2021 года в коммунальной квартире дома на улице Кропоткина. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу судов города.

По информации следствия, между мужчинами во время распития спиртных напитков произошла ссора. Подозреваемый ударил приятеля арбузом, в результате чего тот потерял сознание. Затем мужчина вытащил его в коридор и начал избивать ногами.

За причинение тяжкого вреда здоровью на петербуржца завели уголовное дело. Оно будет рассмотрено в Петроградском районном суде.