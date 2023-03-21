Происшествия 21 марта 2023, 15:49 Мужчине из Саратовской области вынесли наказание за избиение сожительницы

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В Саратовской области состоялся суд над жителем Аткарска, который обвиняется в избиении своей сожительницы. Об этом написал сайт «СарИнформ».

Следствие выяснило, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз сильно пнул ногой женщину, нанеся ей физические травмы, сообщило ИА Nation News.

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Мужчине присудили шесть месяцев исправительных работ. Ранее у него уже были проблемы с законом.

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