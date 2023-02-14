Происшествия 14 февраля 2023, 15:58 Мужчине из Новосибирска, который до смерти избил ребенка, дали пожизненный срок

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В Новосибирске суд вынес приговор мужчине, который до смерти избил шестилетнего мальчика. Его приговорили к пожизненному сроку с ограничением свободы на один год, написал сайт kp.ru.

Матери ребенка предстоит выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. Ей также присудили 14 лет лишения свободы в колонии общего режима, написал RT.

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Уголовное дело было заведено еще в марте 2021 года.

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