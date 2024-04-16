Происшествия 16 апреля 2024, 14:22 Мужчине из ЯНАО назначили шесть лет тюрьмы за избиение соседки гаечным ключом

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В ЯНАО суд приговорил жителя Тарко-Сале к шести годам колонии строгого режима за избиение соседки гаечным ключом. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного СУ СКР.

Случай произошел 12 января этого года в городском общежитии. После замечания соседки в адрес мужчины, что он и его приятели громко себя ведут, фигурант накинулся на женщину с кулаками, а затем нанес ей удары инструментом. Нападавшего остановили другие жильцы дома.

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Мужчину признали виновным по статье «Покушение на убийство».