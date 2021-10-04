Мужчине из ХМАО грозит 6 лет тюрьмы за кражу орехов

В полиции Ханты-Мансийска рассказали, что местный житель может получить тюремное наказание за кражу кедровых орехов. За это преступление ему грозит до шести лет тюрьмы. Об этом написал Ura.ru.

«В ходе проверки установлено, что житель Ханты-Мансийска 1991 года рождения привез в пункт приема дикоросов, расположенный на территории одной из производственных баз, 20 мешков с кедровыми орехами. Получив за товар деньги, мужчина покинул производственную базу, однако спустя время он вернулся с целью похитить сданный товар, чтобы продать его еще раз, но другому покупателю по цене выше прежней», — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемый нанес ущерб на сумму 360 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Если правоохранителям удастся подтвердить вину мужчины, его ждет тюремное заключение.