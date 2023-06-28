28 июня 2023, 17:44
Мужчине из Челябинской области вынесли наказание за избиение падчерицы
В Челябинской области суд вынес приговор жителю райцентра Бреды, который в феврале 2023 года избил свою 14-летнюю падчерицу. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
Мужчина нанес девочке не менее шести ударов кнутом по телу. Медики диагностировали у ребенка кровоподтеки.
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Суд назначил обвиняемому наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% ежемесячного заработка.
Избиения
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