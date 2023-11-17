Происшествия 17 ноября 2023, 10:35 Мужчине дали пять лет колонии за попытку изнасилования двух незнакомок на юге Москвы Суд в Москве назначил пять лет колонии мужчине за попытку изнасилования женщин Фото: freepik.com

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В суде приговорили 37-летнего мужчину к пяти годам колонии строгого режима. Предположительно, он пытался надругаться над двумя женщинами в Юго-Восточном округе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, житель столицы вечером 7 июля рядом с жилым домом на улице Симоновский вал напал на прохожую и попытался ее изнасиловать. Женщине удалось вырваться из рук злоумышленника. Однако он не успокоился и нашел другую жертву уже около дома неподалеку от Крутицкой набережной.

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В пресс-службе СК уточнили, что на допросе мужчина признался в содеянном. Следователи также выяснили, что его раньше судили за особо тяжкое преступление.

На днях школьница из Москвы сообщила, что на концерте в одном из столичных ТРЦ ее попытались изнасиловать. Во время выступления Стаса Костюшкина ее домогался мужчина.