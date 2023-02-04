Эксклюзив 04 февраля 2023, 13:49 Мужчине брызнули в лицо из баллончика и приковали наручниками на станции в Люберцах Источник «360»: мужчину попытались ослепить и приковали наручниками на станции Ухтомской РИА «Новости»

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Охранник брызнул в лицо баллончиком мужчине на станции Ухтомской в Люберцах, а после приковал его наручниками к поручню, сообщил источник «360». Освободиться пленнику помогли правоохранители, которых он вызвал на место происшествия.

По данным источника, когда стражи порядка прибыли на станцию, охранник отстегнул прикованного от поручня. Пострадавший направился в отдел полиции, а также снял побои.

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В настоящее время мужчина чувствует себя нормально, добавил собеседник «360». Все обстоятельства и причины конфликта на станции устанавливаются.

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