Мужчина жестоко избил девушку в Нижневартовске

Правоохранительные органы по Нижневартовску проведут расследование по факту появившегося в Сети видео, на котором видно, как мужчина избил девушку в подъезде одной из многоэтажек. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«Инцидент произошел в субботу, 16 июля. По данному факту уполномоченный участковый проводит проверку, назначена судебная медицинская экспертиза. Как только получим медицинское заключение, решится вопрос о возбуждении уголовного дела», — заявили в МВД.

Ранее в Сети появилась запись с камеры наблюдения в одном из подъездов многоэтажного дома в Нижневартовске. На ней видно, как мужчина разговаривает с девушкой, после чего внезапно бьет ее ногой в живот и добавляет кулаком в голову.

Девушка прижалась к стене, но мужчина не успокоился, поднял ее и продолжил методично наносить удары обеими руками и ногами. Остановила избиение случайная прохожая, которая защитила девушку.

Полиция задержала мужчину для дачи показаний, но вскоре отпустила, так как оснований для его задержания нет, написало Ura.ru.

Ранее в Москве трое мужчин избили пожилого пассажира в электричке, писала газета «Известия».