Мужчина заживо сгорел в BMW. Кадры страшного ДТП в Петербурге

Прошедшей ночью страшная авария произошла на кольцевой автодороге Санкт-Петербурга. В ней погиб мужчина, который сгорел в своей иномарке.

Все произошло примерно в 03:25 во Всеволжском районе города. На 47-м километре внешней стороны КАД BMW 520i врезался в грузовик Renault Kerax, который ехал впереди. Об этом порталу «78» рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В итоге автомобиль загорелся, находившийся в нем мужчина погиб. О его личности ничего не сообщается. На место приехали спасатели и скорая помощь. Проезжавшие мимо автомобилисты сняли горящий BMW.

Полиция разбирается во всех обстоятельствах ДТП.