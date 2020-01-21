Мужчина заживо поджег знакомого

Два знакомых выпивали на озере у городской больницы No6. Один из них рассказал, что воспитывался в детском доме, второй негативно высказался о людях, которые оставляют своих малышей — это и стало причиной конфликта.

Молодой человек сначала несколько раз ударил знакомого кирпичом за его высказывание. Когда тот упал без сознания, подозреваемый облил его жидкостью для розжига костра и поджег, украл все, что было в карманах и сбежал.

Подозреваемого поймали, пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.