21 января 2020, 12:33
Мужчина заживо поджег знакомого
В Пензе мужчина хотел убить человека. Он пытался поджечь его заживо, написало ИА «Пенза-пресс».
Два знакомых выпивали на озере у городской больницы No6. Один из них рассказал, что воспитывался в детском доме, второй негативно высказался о людях, которые оставляют своих малышей — это и стало причиной конфликта.
Молодой человек сначала несколько раз ударил знакомого кирпичом за его высказывание. Когда тот упал без сознания, подозреваемый облил его жидкостью для розжига костра и поджег, украл все, что было в карманах и сбежал.
Подозреваемого поймали, пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.