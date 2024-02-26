Происшествия 26 февраля 2024, 20:03 Мужчина застрял в сорвавшемся лифте между этажами в доме на юге Москвы Источник «360» сообщил о застрявшем в сорвавшемся лифте мужчине на юге Москвы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пассажир лифта застрял между этажами в жилом доме на Затонной улице на юге Москвы. Об этом «360» сообщил источник.

Собеседник пояснил, что мужчина зашел в кабину, чтобы подняться на пятый этаж, но во время подъема лифт сорвался и застрял между этажами.

Реклама

Для спасения пассажира на место прибыли спасатели и эксперты компании «Мослифт». Точных данных о состоянии мужчины пока нет, так как его еще не достали из застрявшей кабины.