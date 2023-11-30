Эксклюзив 30 ноября 2023, 07:31 Мужчина застрял в канализационном люке на Рублевском шоссе Мужчина не смог выбраться из канализационного люка в ЗАО Москвы Freepik

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В Кунцево на западе Москвы вызвали спасателей. В канализационном люке обнаружили мужчину, который не смог выбраться самостоятельно. Об этом сообщил источник «360».

Открытый колодец находится около дома на Рублевском шоссе, 14 корпус 3. Крышка лежала рядом, в люке находился мужчина. По словам заявителя, он не мог выбраться самостоятельно.

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Похожий случай произошел в августе на Воробьевых горах около канатной дороги. Мужчина провалился в 20-метровый колодец. Сначала он звал на помощь, но потом умер от полученных травм. В сентябре московские спасатели вызволяли людей из люков в парке на Валовой улице и на Донецкой улице в Марьино. В последнем случае помощь медиков не потребовалась.

В Екатеринбурге подросток упал в колодец с горячей водой и получил сильные ожоги. Его достал водитель такси, а оказавшаяся рядом скорая помощь увезла в больницу. Прокуратура устроила проверку.